Perfekt! Ascacibar wechselt zu Hertha BSC – Klinsmann holt Wunsch-Spieler vom VfB Stuttgart

Hertha BSC hat pünktlich zu Neujahr seinen ersten Transfer des Winters perfekt gemacht. Wie die Berliner am Mittwoch vermeldeten, wechselt Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart in die Hauptstadt. Zuvor hatten zahlreiche Medien über den sich anbahnenden Wechsel berichtet. Die Ablöse liegt laut Kicker bei rund zwölf Millionen Euro. Ascacibar gilt als einer der Wunschspieler des neuen Hertha-Trainers Jürgen Klinsmann, der angekündigt hatte, den Kader mit Hilfe der Millionen von Investor Lars Windhorst aufzurüsten. Ascacibar dürfte demzufolge nicht der einzige Neue in der gerade begonnenen Wechselperiode bleiben.