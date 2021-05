Hertha BSC gegen den SC Freiburg live im TV und Online-Stream sehen

Der SC Freiburg will im Nachholspiel bei Hertha BSC an diesem Donnerstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) keine Experimente wagen. Angesichts des Abstiegskampfes der Berliner will sich Trainer Christian Streich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen und seine beste Elf aufbieten. Für die Freiburger geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga. Die Badener können schon lange nicht mehr absteigen und haben kaum noch Chancen, sich für den Europapokal zu qualifizieren.

