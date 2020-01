Bei Piatek-Debüt: Chancenarmes Remis zwischen Hertha BSC und Schalke 04

In der 62. Minute kam im Olympiastadion mal richtig Stimmung auf: Beim Stand von 0:0 zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 wechselte der Berliner Trainer Jürgen Klinsmann seine neueste Offensiv-Waffe Krzysztof Piatek ein - der noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert hatte. Die Fans reagierten begeistert, hießen den erst am Donnerstag verpflichteten neuen Rekordtransfer der ambitionierten Hertha herzlich willkommen. Ein sportlicher Faktor war der Pole noch nicht: die Partie gegen S04 war auf beiden Seiten chancenarm, Piateks Einwechslung war eines der wenigen Highlights - auch auf den Rängen.

"Für uns war wichtig, eine Reaktion auf das Bayern-Spiel zu zeigen. Letzte Woche haben wir fünf Tore kassiert, heute keins", sagte der Schalker Daniel Caligiuri nach dem Spiel bei DAZN. "Wir wollten hier auf jeden Fall gewinnen. Hertha stand tief, hat nur auf Konter gelauert. So haben wir sie erwartet. Am Dienstag wollen wir es besser machen." Dann kommt es erneut zum Duell beider Mannschaften - dann im DFB-Pokal in Gelsenkirchen. "Dann entscheidet sich vielleicht, wer das Duell gewonnen hat", frotzelte Herthas Arne Maier.