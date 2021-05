Boyata leitet Wende ein: Hertha macht mit Sieg auf Schalke großen Schritt im Abstiegskampf

Hertha BSC hat einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Bundesliga gelandet. Die Berliner sicherten sich am Mittwoch im Nachholspiel des 31. Spieltags beim FC Schalke 04 einen knappen 2:1 (1:1)-Erfolg. Den frühen Rückstand durch Amine Harit (6.) egalisierte Dedryck Boyata per Kopf nach einem Freistoß noch vor der Pause (31.). Der eingewechselte Jessic Ngankam sorgte für die späte Erlösung (74.). Herthas Dodi Lukebakio musste kurz vor Schluss nach einer Gelb-Roten Karte noch frühzeitig vom Platz (88.). Der Hauptstadtklub blieb durch den Erfolg im siebten Liga-Spiel in Serie ohne Niederlage und erhöhte beim Sprung auf Platz 13 das Polster auf Werder Bremen (15.) und Arminia Bielefeld (16.) bei zwei ausstehenden Partien auf drei Zähler. Schalke ist mit nur 13 Punkten und satten 18 Zählern vom rettenden Ufer entfernt indes längst nicht mehr zu retten.

Auch im zweiten Durchgang zeichnete sich ein ähnliches Bild. Die Berliner blieben bemüht, ließen in der Offensive aber die nötige Kreativität vermissen, sodass das Spiel zunächst ohne nennenswerte Strafraumszenen vor sich hinplätscherte. Die erste große Möglichkeit hatten erneut die Schalker: Huntelaar scheiterte nach einem Boyata-Aussetzer jedoch am Außennetz (58.). Die Berliner wurden im Anschluss einmal mehr nach einem Plattenhardt-Freistoß gefährlich, den Torschütze Boyata an den Pfosten setzte (63.). In der Schlussphase erhöhte die Hertha gegen merklich müder werdende Schalker die Schlagzahl. Der Lohn: Joker Ngankam stach nach Vorarbeit von Radonjic und traf zum Führungstreffer (74.). In der Folge verpasste Radonjic vor Fährmann die Vorentscheidung (83.), was sich in der Nachspielzeit um ein Haar rächen sollte. Shkodran Mustafi und Benito Raman scheiterten jedoch mit einer Riesen-Doppelchance jeweils am Pfosten (90.+3) und verpassten den Punktgewinn für Schalke. Ein Wermutstropfen auf Berliner Seite: Hertha-Offensivmann Dodi Lukebakio sah nach wiederholtem Foulspiel kurz vor Spielende noch die Gelb-Rote Karte (88.) und wird beim kommenden Liga-Spiel gegen den 1. FC Köln fehlen.