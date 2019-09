Ibisevic und Co. schießen 1. FC Köln ab: Hertha BSC verschärft Krise beim Aufsteiger

Während die Start-Krise bei Hertha BSC vorerst überwunden scheint, verschärft sich die Lage beim 1. FC Köln deutlich. Mit einem klaren 4:0 (1:0)-Erfolg in Köln ist der Hauptstadt-Klub in der Bundesliga-Tabelle auf Platz zehn gesprungen. Mit nun sieben Zählern ist die Hertha punktgleich mit Nord-Klub Werder Bremen, der dem BVB am Samstag ein Remis abtrotzte. Spieler des Spiels ist Vedad Ibisevic: Der in der 57. Minute eingewechselte Hertha-Stürmer erzielte einen Doppelpack (58. und 63. Minute). Zuvor brachte Javairo Dilrosun (23.) die Gäste in Führung. Dedryck Boyata (83.) setze per Kopfballtreffer der Schlusspunkt.