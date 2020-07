Bericht: Hertha BSC will Tesla oder Amazon als neuen Haupt-Sponsor - 12,5 Millionen Euro mehr pro Jahr?

Das würde in den Plan "Big-City-Klub" passen: Hertha BSC buhlt einem Bericht der Berliner Zeitung und des Berliner Kurier zufolge um die US-Unternehmen Tesla und Amazon als neue Partner. Es gehe bei dem Plan auch darum, Hertha weiter nach den Plänen von Investor Lars Windhorst umzustrukturieren und attraktiver zu machen. Der 43-Jährige wird bis diesen Oktober bereits 374 Millionen Euro über seine Investment-Holding Tennor in den Verein gesteckt haben und hofft auf sportliche erfolgreichere Zeiten mit dem Hauptstadt-Klub.

"Kicker": Bisheriger Haupt-Sponsor Tedi zu vorzeitigem Vertragsende gewillt

Berichte: Hertha winken durch neuen Sponsoren-Deal 12,5 Millionen Euro mehr im Jahr

Ein Deal mit dem Autobauer Tesla, der im brandenburgischen Grünheide eine gigantische Fabrik baut, oder dem Onlineversandhandel Amazon könne Hertha bis zu 20 Millionen Euro im Jahr bringen, hieß es nun in den Berichten der beiden Zeitungen. Hertha winkt also eine deutliche Steigerung seiner Sponsoren-Einnahmen um rund 12,5 Millionen Euro - mehr als eine Verdopplung.

Schon im Februar hatte die "Alte Dame" an neuen Sponsoren-Deals gearbeitet. Damals sollte vor allem auch der Bekanntheitsgrad vom damaligen Trainer Jürgen Klinsmann insbesondere in den USA genutzt werden. "Wir waren wegen ihm kurz davor, neue Sponsoren an Land zu ziehen. Deswegen ist es umso bedauerlicher, wie es geendet hat. Wir haben schnell gemerkt, dass der Name gerade bei Sponsoren große Zugkraft hatte", sagte Mäzen Windhorst nach Klinsmanns kuriosem Rücktritt.