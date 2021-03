"Beeinflusst mich nicht": So denkt Hertha-Sportdirektor Friedrich über die Bobic-Spekulationen

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich will sich im Abstiegskampf der Bundesliga nicht durch die anhaltenden Spekulationen um eine Verpflichtung von Fredi Bobic als Manager ablenken lassen. "Das beeinflusst mich überhaupt nicht. Ich habe zwei Aufgaben Stand heute, wir wollen in der Liga bleiben. Daran arbeiten wir tagtäglich. Das Andere ist, die Weichen zu Stellen für Hertha BSC", sagte der ehemalige Nationalspieler am Donnerstag bei der digitalen Pressekonferenz des Berliner Bundesligisten vor dem Spiel bei Borussia Dortmund (Samstag/18.30 Uhr/Sky).

