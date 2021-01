Doppel-Aus fix: Hertha BSC trennt sich von Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia

Nach einer enttäuschenden Hinrunde und dem verpatzten Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen zieht Hertha BSC personelle Konsequenzen: Am Sonntag gab der Hauptstadtklub die Trennung von Sport-Geschäftsführer Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia bekannt. Die mit Europapokalambitionen in die Saison gestartete Hertha steht nach der 1:4-Heimpleite gegen Werder nur auf dem 14. Platz, hat lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Verein gab die Trennung am Sonntag bekannt. Zu Nachfolge-Regeln wurde noch nicht bestimmt. Anzeige

"Letztlich müssen wir aber festhalten, dass wir mit 17 Punkten nach 18 Spielen in einer sehr ernsten Situation stecken. Daher haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen", sagte Herthas Geschäftsführer Carsten Schmidt in einer Stellungnahme.

Während für den erst im April als Nachfolger von Alexander Nouri installierten Labbadia bereits nach 28 Spielen Schluss ist, endet für Preetz eine Ära. Der Ex-Profi war ohne Unterbrechung seit 1996 für die Herthaner tätig - zunächst als Spieler, seit 2003 als Assistent von Manager Dieter Hoeneß und seit fast zwölf Jahren als dessen Nachfolger in der Position des Sport-Geschäftsführers. Nach der chaotischen Vorsaison mit insgesamt vier Trainern stand er zuletzt allerdings fortwährend in der Kritik. Am Samstag hatten sich vor dem Olympiastadion rund 250 Fans versammelt und die Ablösung des 53-Jährigen gefordert.