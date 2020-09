Hertha-Trainer Bruno Labbadia nach "brutal bitterem" Pokal-Aus bedient - Braunschweig-Kapitän lobt Moral

Hertha BSC hat einen klassischen Fehlstart im DFB-Pokal hingelegt: Erstrunden-Aus, fünf Gegentore und das alles gegen einen Zweitliga-Aufsteiger. "Das war eine brutal bittere Niederlage", sagte Trainer Bruno Labbadia am Sky-Mikro nach dem spektakulären 4:5 (2:3) gegen Eintracht Braunschweig. Entsprechend bedient war Herthas Coach nach dem frühen Aus. "Wir haben uns selber geschlagen, wir konnten die ganzen individuellen Fehler, die wir in der Defensive gemacht haben, nicht auffangen" , meinte Labbadia, der von "Slapstick-Toren" sprach.

Dabei war der Hertha-Trainer mit der spielerischen Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft durchaus zufrieden. "Mehr kannst du einen Gegner nicht bespielen", sagte Labbadia, deshalb sei die Niederlage schwer zu erklären. "Wir sind einfach enttäuscht. Wenn man jetzt sagen könnte, wir hätten ein schlechtes Spiel gemacht, könnte man es erklären." Konsterniert ergänzte er: "So ein Spiel habe ich in der Art selten erlebt."

Hertha BSC: Schwolow spricht von "Albtraumspiel"

Auch Alexander Schwolow war der Frust anzumerken: "Das war ein Albtraumspiel", sagte der Hertha-Torhüter am Sky-Mikro. "Es lief echt alles schief, was schief laufen kann. Immer wenn wir dran waren, hat Braunschweig ein Ding reingeeiert", führte die neue Nummer eins der Berliner aus. Dabei sah der Neuzugang des SC Freiburg beim 0:1 selbst nicht gut aus. Martin Kobylanski traf aus gut 25 Metern per direktem Freistoß ins Torwarteck. "Mit viel Glück hole ich den raus. In der 2. Minute geht es schon so los. Das passt zum Spiel", sagte Schwolow.