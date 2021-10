"Fredi ist mit mir immer korrekt gewesen": Hertha-Trainer Dardai spricht über Tedesco-Gerüchte

Hertha-Trainer Pal Dardai hat gelassen auf Medienberichte reagiert, wonach sich Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic mit dem derzeit vereinslosen Trainer Domenico Tedesco getroffen haben soll. "Die Stadt, die Menschen - ich habe viel Liebe gekriegt in den letzten drei Wochen. Ich kann mich dafür beim Boulevard bedanken. Fredi ist mit mir immer korrekt gewesen", sagte Dardai am Samstag vor der Partie von Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky.

Dem Bericht zufolge hatte sich Bobic vor rund einem Monat mit Tedesco in einem Stuttgarter Hotel getroffen, um die Möglichkeiten eines künftigen Engagements auszuloten. "Wenn ich so etwas lese, dann muss ich schmunzeln. Für mich ist das kein Problem, solange die Spieler Vertrauen zu ihrem Trainer haben" , sagte der 45 Jahre alte Ungar.

Immer wieder Spekulationen um Dardai: Vor einigen Wochen war auch Ex-BVB-Interimstrainer Edin Terzic als möglicher Nachfolger des Hertha-Trainers im Gespräch. So hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Rolle als Sky-Experte von vermeintlichen Hertha-"Internas" berichtet, denen zufolge Terzic als Nachfolger bereit stünde. "Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert", erklärte der TV-Experte fügte an: "Ich weiß Internas, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat.“ Geworden ist daraus allerdings nicht, weil Dardai von Bobic eine Job-Garantie erhielt.