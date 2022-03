Offiziell: Hertha BSC entlässt Trainer Tayfun Korkut

15 Stunden nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga hat sich Hertha BSC von Trainer Tayfun Korkut getrennt. Dies teilten die Berliner am Sonntagvormittag mit. Der Coach hatte die Mannschaft erst Ende November von Pal Dardai übernommen und saß in 14 Pflichtspielen auf der Bank. Dabei gelangen ihm mit dem Team lediglich zwei Siege. Im laufenden Kalenderjahr konnte noch gar kein Dreier eingefahren werden. "Über die Nachfolge auf dieser Position werden wir informieren, sobald diese Personalie abschließend geklärt ist", hieß es in der Mitteilung. Auch Co-Trainer Ilija Aračić wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Den Berlinern bleiben nun noch acht Spiele Zeit, um die Abstiegsränge zu verlassen. Das Programm der nächsten Woche hat es in sich. Am kommenden Samstag geht es gegen die TSG Hoffenheim, nach der Länderspielpause wartet mit Bayer Leverkusen dann der nächste Champions-League-Aspirant. Am 9. April steht dann das Stadtderby gegen Union Berlin an.