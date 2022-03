Dass Bobic die Hertha-Spieler im Unklaren ließ, zaubert Magath ein Schmunzeln ins Gesicht

Durch die sich schließende Tür des gut gefüllten Berliner Medienraumes dringen gerade noch die ersten Schläge einer nahen Kirchenglocke, da betritt Felix Magath in grauem Maßanzug und strahlend weißem Hemd die Bühne. Es hat beinahe etwas Andächtiges: Punkt 13 Uhr am Montagmittag beginnt bei Hertha BSC eine neue Zeitrechnung. „Felix Magath ist ein Fußballtrainer mit viel Erfahrung. Jemand, der sich einsetzt für Disziplin, eine klare und harte Hand hat. Ich glaube, dafür steht Felix Magath“, sagt Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in seinen Eröffnungsworten und fügt mit Blick zum neuen Hertha-Trainer hinzu: „Ich bin froh, dass er sich dieser schwierigen Situation für Hertha BSC annimmt.“

