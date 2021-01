"Klarer Plan in der Trainer-Frage": Geschäftsführer Schmidt spricht über Zukunft bei Hertha BSC

Personal-Beben bei Hertha BSC: Neben Trainer Bruno Labbadia muss nach dem 1:4 gegen Werder Bremen auch Sport-Geschäftsführer Michael Preetz gehen. Ganz ohne Leitung stehen die Berliner indes nicht da. Am Sonntag erklärte der erst vor 55 Tagen berufene Vorsitzende der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, warum es zur Trennung vom sportlichen Führungspersonal kam und wie es bei den Hauptstädtern nun weitergeht. Man habe nicht mehr "die Überzeugung" gehabt, in der bisherigen Konstellation eine Lösung zu finden, so Schmidt bei Sky90.

Anzeige