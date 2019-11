Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann setzt auf Thomas Kraft im Tor und erklärt den Plan gegen den BVB

Nach der Rotsperre für Stammtorhüter Rune Jarstein wird der neue Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund auf Thomas Kraft im Kasten der Berliner setzen. "Es ist wichtig, in so einem großen Spiel die Erfahrung von Thomas Kraft zu haben", erklärte der Coach am Freitag. Jarstein war beim 0:4 beim FC Augsburg am vergangenen Sonntag des Feldes verwiesen und anschließend vom jungen Dennis Smarsch vertreten worden, da Kraft mit einer Halswirbelblockade außer Gefecht gesetzt war. Nach seiner Genesung kommt der Routinier nun zum Zug.

Es dürfte nicht die einzige Veränderung sein, die Klinsmann bei seinem Debüt auf der Berliner Bank vornehmen wird - auch wenn sich der Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Ante Covic nicht zu tief in die Karten schauen lassen wollte. "Basierend auf dem, was ich in den vergangenen Wochen gesehen habe, habe ich meine eigenen Vorstellungen", meinte der frühere Bundestrainer, der aber auch betonte, dass es sich bei Personalentscheidungen derzeit lediglich um "Momentaufnahmen" handeln werde. Denn: "Natürlich versucht man, sich so schnell wie möglich ein Bild zu verschaffen. Aber das wird noch ein paar Tage oder Wochen dauern."

Klinsmann: Ibisevic bleibt Hertha-Kapitän

Für die "Mega-Aufgabe" gegen Dortmund setzt Klinsmann vor allem auf die Grundtugenden bei seien Spielern. Er wolle "Energie, Kampf- und Laufbereitschaft" sehen, erklärte der 55-Jährige, der an Vedad Ibisevic als Kapitän festhalten wird. Taktische Umstellungen wolle er behutsam vornehmen. Nach den turbulenten Ereignissen unter der Wochen seien "die Köpfe voll". Daher könne man "Informationen nur in gewissen Grenzen spielen". Er versuche, der Hertha-Mannschaft zu vermitteln, dass es vor allem an ihr selbst liegen werde, wie die Partie gegen den BVB verläuft.

