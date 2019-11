Offiziell: Hertha BSC trennt sich von Trainer Ante Covic - Jürgen Klinsmann übernimmt bis Saisonende

Nun ist es offiziell: Ante Covic ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Nach Klubangaben sei die Trennung mit dem 44-Jährigen einvernehmlich abgelaufen. Bis zum Saisonende wird Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann das Amt beim Bundesligisten übernehmen. Dies verkündete Hertha am Mittwoch. Weitere Informationen will der Klub auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekanntgeben.