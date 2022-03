Nach Korkut-Rauswurf: Diese Trainer-Kandidaten werden jetzt bei Hertha BSC gehandelt

Es hatte sich abgezeichnet, spätestens nach dem 0:2 am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach war es klar: Tayfun Korkuts Amtszeit bei Hertha BSC ist zu Ende. Am Sonntagvormittag folgte dann die Bestätigung des Hauptstadtclubs. Einen Nachfolger präsentierte die Hertha noch nicht: "Über die Nachfolge auf dieser Position werden wir informieren, sobald diese Personalie abschließend geklärt ist", hieß es in einer Mitteilung. Doch wer steht überhaupt zur Verfügung, welche Kandidaten sind realistisch und wer nicht? Anzeige

David Wagner

Der in Frankfurt am Main geborene ehemalige US-Nationalspieler erlebte seine bislang erfolgreichste Zeit als Trainer in England beim FC Huddersfield. Dort gelang ihm in der zweiten Saison der Aufstieg aus der zweitklassigen Championship in die Premier League. Der Trauzeuge von Liverpool-Coach Jürgen Klopp hielt im ersten Jahr im Oberhaus die Klasse, im zweiten Jahr musste er nach 22 Spieltagen gehen. Es folgte eine Station bei seinem Ex-Club Schalke 04 in der Bundesliga, wo der heute 50-Jährige mit den Königsblauen eine starke Hinrunde 2019/20 spielte (30 Punkte), in der Rückrunde aber nur noch einen Sieg holte. Nach dem zweiten Spieltag der Folgesaison musste er gehen. Vor dieser Spielzeit wurde Wagner Nachfolger von Gerardo Seoane beim Schweizer Meister Young Boys Bern, wo er auf dem zweiten Platz liegend am vergangenen Montag entlassen wurde.

Friedhelm Funkel

Der 68-Jährige wäre die Variante Feuerwehrmann. In der vergangenen Saison wurde Funkel nach dem 28. Spieltag vom 1. FC Köln verpflichtet, holte in den letzten sechs Spielen zehn Punkte und rettete den FC letztlich in der Relegation im Duell mit Holstein Kiel. Funkel befindet sich zwar in Trainer-Rente, hat aber nie ausgeschlossen, dass er nicht noch einmal zurückkommen würde. Gegen Funkel spricht jedoch, dass er bereits 2009/2010 Trainer der Berliner war und mit der "Alten Dame" damals sang- und klanglos abstieg.

Pal Dardai

Der Ungar ist nicht nur Herthas Rekordspieler als Aktiver, er ist mit 203 Partien als Hertha-Coach auch in dieser Rangliste auf Platz drei. Dardai rettete die Berliner, bei denen Sohn Marton Dardai im Kader steht, bereits zwei Mal vor dem Abstieg - 2015 und in der Vorsaison. Nach Herthas 0:2-Pleite gegen Gladbach am Samstagabend hielt Sky-Experte Lothar Matthäus ein Plädoyer für Dardai als Korkut-Nachfolger. Noch steht Dardai, der erst im November letzten Jahres von Bobic beurlaubt wurde, bei der Hertha auch unter Vertrag. Dennoch scheint es schwer vorstellbar, dass Bobic nun zurückrudert und erneut mit dem Ungarn plant.

Lucien Favre

Der Schweizer Fußballehrer hat eine Berliner Vergangenheit. Zwischen Juli 2007 und September 2009 trainierte er die Hertha. Der vierte Platz in der Saison 2008/09 ist noch immer Herthas beste Endplatzierung der vergangenen 15 Jahre. Nach Stationen bei Gladbach und Nizza leitete Favre bis Dezember 2020 zweieinhalb Jahre die sportlichen Geschicke des BVB, seither blieb der 64-Jährige ohne neues Engagement. Favre mochte die Stadt Berlin nach eigenem Bekunden, sein Abgang von der Hertha, mit einer eigens anberaumten Pressekonferenz, verlief damals aber nicht geräuschlos.

Niko Kovac

Der gebürtige Berliner Niko Kovac galt in den vergangenen Jahren immer wieder als Wunschlösung für die Trainer-Position bei Hertha BSC. Der 50-Jährige spielte mehr als 240 Partien für Hertha. Als Trainer von Frankfurt gewann er gemeinsam mit Fredi Bobic 2018 den DFB-Pokal. Es folgte der Wechsel zum FC Bayern, wo der Kroate nach dem Double in der Premierensaison schon bald gehen musste. Zuletzt war er in Monaco tätig, wo er im Januar nach eineinhalb Jahren jedoch entlassen wurde. In Berlin wäre eine Reunion mit Kumpel Bobic möglich. Aber: Immer wieder wurde bekannt, dass Kovac ungern mitten in einer Spielzeit seinen Job antritt und er grundsätzlich nach Höherem strebt. Ein Engagement in der Premier League soll die favorisierte Lösung von Kovac sein.



Ante Covic

Der ehemalige Hertha-Profi wäre die interne Lösung. Der 46-Jährige trainiert aktuell bereits zum zweiten mal die U23 der Berliner, steht mit dem Ausbildungsteam in der Regionalliga Nordost derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Unterbrochen waren seine zwei Stationen als Hertha-Amateurcoach von einem 14 Spiele andauernden Intermezzo als Trainer der Profis. Auf Rang 15 liegend war in der Saison 2019/20 aber schnell wieder Schluss und Covic ging zurück in den Unterbau des Clubs.

