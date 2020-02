Lothar Matthäus kritisiert Jürgen Klinsmann nach Hertha-Rücktritt: "Eine Schublade tiefer gerutscht"

Das plötzliche Aus von Coach Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC hat große Wellen in Fußball-Deutschland geschlagen. Sein früherer Mitspieler Lothar Matthäus sieht das Trainer-Image von Klinsmann nun beschädigt. "Wenn man nach zehn Wochen hinschmeißt, ist der Name Klinsmann bei manchen Vereinen sicher eine Schublade tiefer gerutscht", sagte der Rekordnationalspieler bei Sky. "Jürgen ist jemand, der Machtmensch ist, der dann alles oder nichts spielt. Ich gehe davon aus, dass das entscheidend war", so Matthäus. Der Rekordnationalspieler weiter: "Ich bin von Jürgen einiges gewohnt – im positiven wie im anderen Sinne. Aber das hat mich natürlich umgehauen. Jürgen ist konsequent, das war er schon immer. Und das hat er jetzt wieder gezeigt."