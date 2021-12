Hertha-Trainer: Ist Korkuts Abschied nach der Saison schon beschlossene Sache?

"Wir haben nicht lange verhandelt. Er hat gesagt, dass er über seine Arbeit überzeugen will. Und das rechne ich ihm hoch an. Und dann scheuen wir mal, wo das hinführt", sagte Bobic am Dienstag. Wie die Sport Bild berichtet, soll eine Verlängerung über den Sommer hinaus wenig wahrscheinlich sein.

Auftakt in Hertha-Mission für Tayfun Korkut: So lief das erste Training

Einerseits wird demnach Roger Schmidt gehandelt, der aktuell die PSV Eindhoven trainiert. Der 54-Jährige steht für klaren Pressing-Fußball und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit der Hertha in Verbindung gebracht. Sein vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Ein Jahr länger steht der zweite Kandidat bei seinem aktuellen Klub noch in Lohn und Brot. Gemeint ist David Wagner, Trainer des Schweizer Meisters Young Boys Bern. Auch der ehemalige Schalke-Coach soll auf Bobics Wunschliste stehen. Für den 50-Jährigen würde sprechen, dass sein Berater Marc Kosicke, der auch Jürgen Klopp berät, auch Hertha-Investor Lars Windhorst in sportlichen Fragen zur Seite steht und seit vielen Jahren bei den Berlinern engagiert ist.

Korkut war schon in Leverkusen der Platzhalter

Für Korkut scheint eine Interimslösung bis Saisonende kein Problem darzustellen. Schon bei seiner Vorstellung wies er darauf hin, dass er solche Modelle in der Vergangenheit bereits ausfüllte. "Es war ja nicht so, dass ich in der Vergangenheit immer längerfristige Verträge hatte. Leverkusen beispielsweise war so angelegt und einfach nur ein Auftrag bis Saisonende", so Korkut. In Leverkusen war er nach der Entlassung von Roger Schmidt der Platzhalter bis Heiko Herrlich im Sommer übernahm.