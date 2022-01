Hertha BSC verpflichtet Marc Oliver Kempf vom Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart

Hertha BSC reagiert auf die anhaltenden Defensivprobleme und verpflichtet Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart. Das teilten die Berliner am Dienstag via Twitter mit. Der Wechsel hat sofortige Wirkung, die medizinische Untersuchung steht allerdings noch aus. Um Kempf hatte es in der Winterpause bereits Gerüchte gegeben, nun machen die Berliner Nägel mit Köpfen. Der Vertrag läuft bis 2026.

