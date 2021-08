Offiziell: Hertha BSC macht Transfer von Myziane Maolida perfekt

Hertha BSC hat am letzten Tag des Wechselfensters noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag verkündete, wechselt Außenstürmer Myziane Maolida vom französischen Erstligisten OGC Nizza nach Berlin. Bei der "Alten Dame" unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2025 und läuft künftig mit der Rückennummer 11 auf. Bezüglich der Ablösemodalitäten machten beide Klubs zunächst keine Angaben. Der Marktwert des Franzosen wird von transfermarkt.de auf sieben Millionen Euro taxiert.

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic zeigte sich zufrieden mit der Verpflichtung. "In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Jahre." Maolida erklärte: "Hertha hat sich intensiv um mich bemüht, das hat mir imponiert. Ebenso waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr angenehm, somit war die Entscheidung dann doch relativ leicht für mich. Nun kann ich es kaum abwarten, mit meinen neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen und vor unseren Fans aufzulaufen."

Maolida hatte in der vergangenen Saison zum erweiterten Stammpersonal von Nizza gehört und wettbewerbsübergreifend in 25 Pflichtspielen auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen ihm drei Tore. Einen weiteren Treffer legte er vor. In der laufenden Spielzeit reichte es indes lediglich zu einem halbstündigen Einsatz in der Ligue 1.