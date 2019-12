Bericht: Arsenal-Star Granit Xhaka angeblich kurz vor Transfer zu Hertha BSC 

Klinsmann, der Anfang November als Aufsichtsrat bei der Hertha eingestiegen war und vor rund drei Wochen das Traineramt vom entlassenen Ante Covic übernommen hatte, war in Sachen Transfers zuletzt bereits nach vorn geprescht. Als es um ein vermeintliches Interesse der Berliner an BVB-Profi Mario Götze ging, sagte er: "Ob dann über Mario spekuliert wird, oder über andere Champions-League-Spieler - das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um." Xhaka und Arsenal spielen in dieser Saison zwar nicht in der Königsklasse - das Format fürs höchste Niveau bringt der Mittelfeldspieler aber in jedem Fall mit.