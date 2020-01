Bericht: Transfer von Lyon-Star Lucas Tousart zu Hertha BSC steht bevor - Hohe Ablöse

Preetz: "Wir haben jetzt andere Möglichkeiten"

Gerüchte um Götze und Draxler - Xhaka-Deal wohl geplatzt

In der Winter-Transferphase wurden schon einige bekannte Namen mit der Hertha in Verbindung gebracht. So soll die "Alte Dame" auch an den Diensten von BVB-Profi Mario Götze und PSG-Spieler Julian Draxler interessiert sein. Der Transfer von Arsenal-Star Granit Xhaka hat sich wohl zerschlagen. Der Nationalspieler der Schweiz will sich nach Angaben seines Bruders Talant Xhaka unter dem neuen "Gunners"-Coach Mikel Arteta durchsetzen und nicht in die Bundesliga zurückkehren. In Deutschland spielte er einst für Borussia Mönchengladbach.