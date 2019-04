Netzreaktionen zum Dardai-Aus als Cheftrainer bei Hertha BSC

Pal Dardai verliert im Sommer den Posten als Cheftrainer bei Hertha BSC. Das bestätigten die Berliner am Dienstag und reagierten damit auf die anhaltende sportliche Krise von zuletzt fünf Niederlagen in Serie. Der 43-Jährige und der Club verständigten sich "einvernehmlich" zu diesem Schritt. "Ein neuer Impuls im Sommer ist der richtige Schritt für Hertha BSC", sagte Manager Michael Preetz. Dardai betreut die Profis noch in den verbleibenden fünf Bundesligaspielen. Zuvor hatte der SPORTBUZZER bereits über einen möglichen Trainerwechsel bei Hertha berichtet.