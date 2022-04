Demütigung nach Derby-Pleite: Hertha-Fans fordern Trikots von Profis - Spieler leisten Folge

Auf die sportliche Blamage folgte die persönliche Demütigung. Als die Profis von Hertha BSC nach der Derby-Klatsche gegen Union Berlin in die Kurve ihrer Fans trotteten, gab es Beschimpfungen, böse Gesten und unübersichtliche Szenen. Offenbar folgte die deutliche Aufforderung an die Spieler, das Trikot des Klubs umgehend abzugeben. Maximilian Mittelstädt hatte diese Botschaft wohl zuerst erreicht, er leistete Folge und informierte seine Kollegen. Einige Mitspieler entledigten sich ebenfalls ihrer Hemden und ließen sie auf der Laufbahn vor der Tribüne zurück. Es war der vorläufige Tiefpunkt einer komplett verkorksten Saison.

"Ich habe auch nur gehört, dass wir das Trikot ausziehen und dort hinlegen sollen", sagte der sichtlich um Zurückhaltung bemühte Mittelstädt am Sky-Mikrofon und ergänzte auf Nachfrage: "Ob es etwas mit Demütigung zu tun hat... Ich möchte einen Konflikt vermeiden." Was genau vor den und von den Rängen abgelaufen ist, blieb somit zumindest ein wenig im Dunkeln. Klar ist: Die Lage bei der Hertha ist mehr als angespannt. Mittelstädt ergänzte noch: "Es tut uns leid für die Fans und den Verein." Die Leistung am Samstagabend sei "nicht zu erklären".