Nach Hertha-Sieg: Bei einer Frage zu "Braveheart" fährt Magaths schottischer Co-Trainer aus der Haut

Kaum ist Felix Magath da, läuft es bei Hertha BSC - könnte man sagen. Doch ganz so einfach ist die Sache nach dem 3:0-Sieg der Berliner gegen die TSG Hoffenheim auch nicht. Denn beim ersten Berliner Sieg im Jahr 2022 war der 68-Jährige, der erst Anfang dieser Woche seine Rettungsmission in der Hauptstadt angetreten hat, gar nicht vor Ort. Weil er am Donnerstag positiv auf Corona getestet wurde, musste er das Spiel aus der Quarantäne im Hotelzimmer verfolgen. Sein Co-Trainer Mark Fotheringham stand an der Seitenlinie und berichtete anschließend, wie seine ersten 90 Bundesliga-Minuten abliefen.

"Ich hatte immer Kontakt mit dem Trainer. Der Boss war immer dabei. Es ist wichtig, was wir mit Technologie machen können. Aber was wir besprochen haben, bleibt unter uns", so der Schotte, der während des Spiels sehr aktiv gecoacht hat und seine Mannschaft immer wieder zu großer Kompaktheit ermahnte. Mit Erfolg: Die Hertha blieb zum ersten Mal seit dem 0:0 gegen Wolfsburg am 19. Spieltag ohne Gegentor. Dabei ging es laut Fotheringham nicht um Taktik, sondern um Einstellung.

"Ich gucke nicht auf Taktik, ich gucke auf Abstände. Taktik ist mir wurscht. Ich konzentriere mich auf unsere Arbeit. Die Jungs haben gut gearbeitet", so der 38-jährige Ex-Profi des SC Freiburg, der jeden seiner Spieler bei der Auswechslung herzlich umarmte. Dass er auch anders kann, zeigte Fotheringham auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Auf die Frage, ob seine Mannschaft so fokussiert gespielt habe, weil er ihr vielleicht den Film Bravheart (Geschichte des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace) gezeigt habe, fuhr er aus der Haut: "Was soll die Frage, Braveheart? Ich bin ein seriöser Trainer", sagte er sichtlich verärgert und irritiert. Vielleicht lag es auch an einen Verständigungsfehler? Schließlich lebte Fotheringham bislang nur einige wenige Jahre in Deutschland, als er Spieler in Freiburg war und Co-Trainer in Karlsruhe und Ingolstadt. Für ihn war die Erfolgsformel klar: "Wir sind einfach ekelhaft zu bespielen. Wir waren kompakt und haben Power in den Beinen."