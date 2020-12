Hertha BSC und Union in Noten: Die Einzelkritik zum Berlin-Derby - Piatek bester Mann, Luthe schwach

Die siebte Auflage des Berliner Pflicht-Derbys zwischen Hertha BSC und Union stand unter einem besonderen Aspekt. Der Außenseiter aus Köpenick war dem etablierten Erstligisten aus Charlottenburg in der Tabelle dank eines starken Saisonstarts enteilt. Umso wichtiger war für die Hertha der Sieg im direkten Duell mit dem "kleinen" Nachbarn. Dank zweier Treffer von Krzysztof Piatek setzte sich die "Alte Dame" am Ende trotz zwischenzeitlichem Rückstand am Freitagabend mit 3:1 (0:1) durch und verkürzte den Rückstand auf Union auf fünf Zähler.

