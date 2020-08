Hertha und Union planen zum Bundesliga-Start wohl mit Fans - Auch DFL hofft auf grünes Licht

"Im Moment gehen wir davon aus, dass bis Jahresende mit 5000 Teilnehmern geplant werden kann", sagte Herthas Finanz-Chef Ingo Schiller der Bild. Der Klub hat bereits ein eigenes und auf verschiedene Größen von Besucherkontingenten ausgelegtes Konzept ausgearbeitet. Schiller: "Wir sind flexibel und auf alle Eventualitäten vorbereitet." Union kündigte am Freitag sogar an, dass man bereits am 6. September beim Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 5000 Zuschauern plane und verweist in einer Mitteilung auf den ab Anfang des kommenden Monats gültigen Senatsbeschluss.