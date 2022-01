DFB-Pokal kompakt: Union gewinnt Berliner Stadtderby gegen Hertha - Freiburg siegt in Hoffenheim

Hertha BSC - Union Berlin 2:3 (0:1)

Union Berlin hat seine Vormachtstellung in der Hauptstadt weiter unterstrichen. Die Köpenicker gewannen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hertha BSC mit 3:2 (1:0) und können von einem "Heimspiel" im Endspiel am 21. Mai im Olympiastadion träumen. Während Union, das den Stadtrivalen auch in der Bundesliga bereits um neun Punkte distanziert hat, nun weiter an der Krönung seiner Saison arbeitet, bleibt es für die in diesem Kalenderjahr noch sieglose und sich im Abstiegskampf befindliche Hertha ungemütlich. Denn: Am kommenden Sonntag kommt auch noch Spitzenreiter FC Bayern.

Andreas Voglsammer brachte die Gäste am Mittwochabend mit einem sehenswerten Treffer früh in Führung (11.). Niklas Stark erhöhte nach der Pause unfreiwillig für Union, als er den Ball bei einem Rettungsversuch über die eigene Linie lenkte (50.). Ein Eigentor von Rani Khedira sorgte kurz darauf für den Anschluss (54.) - doch Herthas Hoffnungen währten nur kurz. Robin Knoche konterte umgehend und erzielte das 3:1 (55.).In der Nachspielzeit konnte Suat Serdar für die Platzherren noch einmal verkürzen (90.+5).