Bericht: Vedad Ibisevic bleibt Hertha BSC treu - Stürmer verlängert Vertrag

In der laufenden Saison kommt der Bosnier auf starke zehn Treffer in 26 Bundesligaspielen für den Hauptstadtklub. Zudem bereitete er drei Treffer direkt vor. Für die Berliner kommt der Offensivspieler bislang auf insegsamt 135 Pflichtspiele.

Neuer Trainer für Ibisevic und Co.

Hertha wird also auch in der kommenden Saison auf den Bosnier und seinen Sturmpartner Salomon Kalou (33, Vertrag bis Sommer 2020) zurückgreifen können. Beide Spieler sind mit ihrer Erfahrung wertvolle Spieler für die Berliner, die in der neuen Spielzeit ohne Trainer Pal Dardai auskommen müssen. Der Ungar wird in Zukunft wieder im Nachwuchsbereich der Berliner arbeiten. Als Top-Kandidat auf seine Nachfolge gilt Herthas U23-Trainer Ante Covic.