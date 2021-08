Transfer perfekt: Hertha BSC verpflichtet Stürmer Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim

Belfodil wolle indes nach drei Jahren in Hoffenheim eine neue Herausforderung angehen. "Ich bin froh, jetzt in Berlin bei Hertha zu sein. Ich will hier unbedingt noch einmal zeigen, was ich kann und dabei mithelfen, dass der Verein eine deutlich erfolgreichere Saison spielt als zuletzt", sagte der 29-Jährige.