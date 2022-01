Bestätigt: Hertha-Verteidiger Deyovaisio Zeefuik wechselt nach England

Deyovaisio Zeefuik verlässt Hertha BSC auf Leihbasis und läuft den Rest der Saison in der in der englischen Championship für die Blackburn Rovers auf. Das vermeldeten die Berliner am Freitagabend. Die Engländer sicherten sich nach Hertha-Angaben vom Freitag eine Kaufoption für den Verteidiger.

