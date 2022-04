Nach Sieg im Abstiegskracher: Darum verzichteten Herthas Spieler auf Feierlichkeiten in der Fankurve

Es kam einem Befreiungsschlag gleich. Der 2:0-Sieg von Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart durch die Tore von Davie Selke und Ishak Belfodil lässt die Berliner im Abstiegskampf der Bundesliga wieder ganz viel Frischluft schnuppern. Drei Spiele vor Saisonende steht Hertha nach dem zweiten Sieg in Serie nun bereits vier Punkte vor dem VfB, der aktuell den Relegationsplatz belegt. Nach dem Treffer von Belfodil in der dritten Minute der Nachspielzeit brach es aus den Berliner Fans und den Spielern komplett heraus. Das Olympiastadion, das 90 Minuten lang lautstark Unterstützung für das Heimteam bot, glich einem Tollhaus. Doch nach dem Spiel war davon kaum noch etwas zu spüren.

Statt, wie nach Spielen üblich, den Gang in die Ostkurve anzutreten, gingen die Hertha-Spieler auf direktem Weg in die Kabine. Nur jene Akteure, die für Interviews bereit standen, kamen noch einmal zurück und klatschten zumindest in Richtung der Tribünen. Während Torschütze Davie Selke das Thema als "intern" bezeichnete, gab Torwart Marcel Lotka ein paar Infos mehr preis: "Wir haben uns entschlossen als Mannschaft, erst einmal nicht zu den Fans zu gehen“, erklärte er gegenüber DAZN und fügte an. „Gegen Union war es nicht okay. Ich glaube, jetzt ist das Sportliche das Wichtigste, dass wir unsere Punkte holen auch für die Fans, dass wir eine Einheit sind.“