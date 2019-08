Im ICE-Derby treffen sich in der Partie Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) ein großer und ein kleiner Gewinner des ersten Spieltages. Die Hertha ärgerte die Bayern beim 2:2, der VfL Wolfsburg kam mit 2:1 gegen Aufsteiger 1. FC Köln optimal in die Saison. Wer kann seinen Aufwärtstrend fortsetzen?

Hertha BSC hat mit dem 2:2 beim Serien-Meister FC Bayern München zum Start ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Berliner müssen gegen Wolfsburg gegen eine Torlos-Serie ankämpfen. Gegen den Verein, mit dem man 1997 zusammen in die Bundesliga aufstieg, blieb Hertha BSC in den letzten beiden Heimspielen ohne eigenen Treffer. ,,Entscheidend wird sein, wer besser ins Spiel findet", glaubt Herthas neuer Coach Ante Covic, der auch als Trainer gern bei seinem Heim-Debüt vor der Berliner Ostkurve jubeln möchte, ,,wir wollen Wolfsburg unser Spiel aufdrücken, das wird sicher schwer genug werden." Salomon Kalou, so mutmaßt BILD am Samstag, könnte für Mathew Lecki in die Startelf rücken.