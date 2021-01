Hertha-Horror nach klarer Pleite gegen Werder Bremen immer schlimmer - Druck auf Trainer Labbadia wächst

Hertha BSC rauscht ungebremst immer tiefer in die Krise. Die Berliner verloren am Samstagabend mit 1:4 (1:2) gegen Werder Bremen und könnten im Falle eines Kölner Sieges am Sonntag bei der TSG Hoffenheim auf den 15. Tabellenplatz abstürzen. Auch für Trainer Bruno Labbadia und den bei den Fans stark in die Kritik geratenen Manager Michael Preetz dürfte die Luft angesichts nur eines Sieges aus den vergangenen acht Bundesliga-Spielen immer dünner werden. Werder pirscht sich durch den Dreier derweil an das gesicherte Mittelfeld des Klassements heran. Die Tore für die Bremer gelangen Davie Selke (10.), Ömer Toprak (29.), Leonardo Bttencourt (57.) und Josh Sargent (77.). Für die Berliner traf einzig Jhon Cordoba (45.+2).

