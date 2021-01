"Handlungsfähiger aufgrund der Kapitalausstattung": Hertha BSC entscheidet über Winter-Transfers

Hertha BSC will in dieser Woche intern über mögliche Winter-Transfers entscheiden. Carsten Schmidt, der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Berliner, kündigte eine entsprechende Runde der Entscheider des Klubs an. In welche Richtung es dabei geht, stehe derzeit noch nicht fest. Allerdings sagte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller am Dienstag bei einem Online-Medientermin: „Ein Transfer-Winter wie letztes Jahr wird sich nicht so schnell wiederholen.“ Sehr wohl sei Hertha auch durch die Hilfe von Investor Lars Windhorst aber im Konkurrenzvergleich in der Corona-Krise „handlungsfähiger aufgrund der Kapitalausstattung“.

