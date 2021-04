Hertha-"Wunschkandidat" Fredi Bobic erklärt: "Überzeugende Gespräche" Grund für Berlin-Wechsel

Die Rückkehr von Fredi Bobic zu Hertha BSC ist perfekt. Nachdem Eintracht Frankfurt am Mittwochmittag den vorzeitigen Abgang seines Sportvorstands bekanntgab, zog der Hauptstadtklub am Abend nach und vermeldete die Verpflichtung des 49-Jährigen als neuen Geschäftsführer der Hertha ab dem 1. Juni 2021. "Ich freue mich, ab Sommer wieder Teil der Hertha-Familie zu sein“, wird Bobic auf der Vereinsseite zitiert. Präsident Werner Gegenbauer zeigte sich ähnlich begeistert: "Wir sind sehr erfreut, mit Fredi Bobic unseren Wunschkandidaten gewonnen zu haben und freuen uns auf die zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit." Anzeige

Für Bobic seien die Unterredungen mit der Klub-Führung ausschlaggebend für das Comeback in der Hauptstadt, wo er bereits während seiner aktiven Spieler-Karriere zwischen 2003 und 2005 aktiv war, gewesen. "Nach meiner Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen, gab es offene und überzeugende Gespräche, insbesondere mit dem Präsidenten von Hertha BSC, Werner Gegenbauer", so der Ex-Profi, der für die Hertha in 61 Pflichtspielen neun Treffer erzielte.

Bobic folgt bei der Hertha auf Langzeit-Manager Michael Preetz, der seinen Posten im Januar angesichts der großen sportlichen Krise hatte räumen müssen. Für den 49-Jährigen ist es eine berufliche Rückkehr an seinen Wohnort. Seit seiner Zeit als Hertha-Stürmer von 2003 bis 2005 lebt er mit seiner Familie in der Hauptstadt. Sein einstiger Mitspieler und heutiger Hertha-Trainer hatte sich schon lobend über Bobic geäußert. "Ich bin ein Fredi-Fan. Er ist ein guter Junge, ein ehrlicher Junge, ein richtig guter Mensch", sagte Dardai. Gemeinsam mit dem Leiter der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, soll Bobic die Geschicke des Hauptstadt-Klubs nun leiten und den Traum von der Königsklasse in Berlin verfolgen.

In Frankfurt hatte Bobic als Sportvorstand große Erfolge gefeiert und mit diversen Transfers von Luka Jovic bis Ante Rebic für Furore gesorgt. Dem Klassenverbleib mit dem damaligen Trainer Niko Kovac folgte der zweifache Einzug ins Pokalfinale mit dem Triumph 2018 gegen den FC Bayern (3:1) an seiner ehemaligen und künftigen Wirkungsstätte im Berliner Olympiastadion. Anschließend sorgten die Frankfurter mit dem Erreichen des Halbfinals in der Europa League auch international für Aufsehen. Derzeit sind die Hessen auf Kurs Richtung erstmaliger Qualifikation für die Champions League.