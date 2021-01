Bericht: Hertha-Zukunft an Erfolg geknüpft - Neu-Trainer Dardai mit Punkteklausel im Vertrag

Hertha-Trainer Pal Dardai hat nach Kicker-Informationen eine Punkteklausel in seinem Vertrag. Das bis Ende Juni 2022 gültige Papier enthalte die Vorgabe, dass der neue Chefcoach des Berliner Bundesligisten in den restlichen 16 Spielen dieser Saison " einen Schnitt von ziemlich genau 1,5 Punkten pro Partie erreichen " müsse, "um in die Saison 2021/22 gehen zu dürfen", schreibt der Kicker am Donnerstag. Der Verein wollte sich auf Anfrage zu Vertragsinhalten nicht äußern.

Dardai: "Ich will Leistung bringen und Spaß haben"

Dardai, der bereits von 2015 bis 2019 die Mannschaft aus der Abstiegszone in die Nähe der europäischen Startplätze geführt hatte, sprach bei seiner Vorstellung auch nur über den Zeitraum bis Saisonende. "Ich will nicht lange reden über Verträge. Dieses halbe Jahr will ich Leistung bringen und auch Spaß haben", sagte der Ungar. Das Comeback an der Seitenlinie beginnt für Dardai an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt.