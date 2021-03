Hertha-Coach Pal Dardai nach 0:2-Niederlage beim BVB: "Komplett nicht in Ordnung"

Hertha BSC unterliegt Borussia Dortmund auswärts im Signal-Iduna-Park mit 0:2 (0:0). Kein Ergebnis, wofür sich die Berliner schämen müssen - aber nur, wenn man die Statistiken außer Acht lassen würde. In 90 Minuten schoß Hertha nicht einmal auf das Tor von BVB-Keeper Marwin Hitz, überhaupt hatte die "Alte Dame" nur 29 Prozent Ballbesitz. Dabei war der Matchplan klar, wie Coach Pal Dardai nach der Partie bei Sky erklärte: "Der Plan war, dass wir nach der Pause offensiv und mutig spielen, wenn wir gut aus der Pause kommen", so der Ungar, der sich mit der ersten Halbzeit zufrieden zeigte: "Wir haben gut gespielt, standen in der Zone gut und wir haben gute Umschaltmomente gehabt, auch wenn der letzte Pass meist gefehlt hat." Anzeige

Doch besonders die zweite Halbzeit lässt den 44-Jährigen die Nacht nach dem Spiel nicht ruhig schlafen. Trotz der Einwechslungen von Dodi Lukebakio und Matthew Leckie, bekanntermaßen Offensivspieler, für Marvin Plattenhardt und Deyovaisio Zeefuik wurden die Herthaner nach vorne eher ungefährlicher. "Ich mache mir Sorgen, weil wir nicht mal eine Ecke oder ein Standard rausgeholt haben", so Dardai, "ich bin sehr unzufrieden mit der zweiten Halbzeit, das war komplett nicht in Ordnung."

Bis zur 54. Spielminute hatten die Gäste alles im Griff, ließen Dortmund, insbesondere Erling Haaland, kaum in die gefährlichen Räume vorstoßen. Per Fernschuss aus 28 Metern besorgte Julian Brandt den Führungstreffer, Hertha-Keeper Rune Jarstein ist mehr als nur eine Teilschuld zuzusprechen. Der Schuss des deutschen Nationalspielers flog zentral auf Jarstein zu, flatterte ein wenig, haltbar war er dennoch. "Rune hat gesagt, es war eine Windböe", erklärte Kapitän Niklas Stark im Anschluss und nahm seinen Keeper in Schutz: "Rune ist ein super Torwart, keine Kritik an ihn. Er hat uns in der ersten Halbzeit schon den Arsch gerettet, auch in den Spielen davor."

Niklas Stark war wieder Teil des Innenverteidiger-Trios mit dem starken Marton Dardai und Lukas Klünter. Nach dem Gegentreffer wurde das Dreier-Gespann aufgelöst, Klünter rückte auf die Rechtsverteidiger-Position. Nach 80 Minuten blieb nur noch Stark als Innenverteidiger hinten, Dardai rückte auf die Sechserposition. Ursächlich dafür war der Platzverweis für Vladimir Darida. Der Tscheche traf Marco Reus bei einer Grätsche mit offener Sohle an der Achillessehne. Eine unschöne Aktion, die Darida einige Spiele Pause verschaffen dürfte. "Er ist ein super Typ und sowas passiert im Fußball", sagte Lukas Klünter, "ich glaube er wollte es nicht machen. Man kann nur hoffen, dass nichts Ernsthaftes passiert ist."



Durch den 1:0-Erfolg des 1. FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg ist Hertha jetzt punktgleich mit den Rheinhessen (21 Punkte), die Berliner haben das noch um drei Tore bessere Torverhältnis. "Wir haben es mitbekommen, natürlich sitzen sie uns jetzt schon im Nacken. Es gilt jetzt die nächsten Spiele einfach zu punkten, was anderes zählt nicht", gibt Kapitän Stark die Marschrichtung vor. Nicht zu vergessen ist die Arminia aus Bielefeld, die mit einem Sieg in Leverkusen (13.30 Uhr) noch an beiden Mannschaften vorbeiziehen kann.