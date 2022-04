"Kein Wehren, kein Kampf": Hertha-Coach Magath zeigt Verständnis für Fan-Unmut nach Derby-Pleite

Nach dieser Niederlage ist die Stimmung bei Hertha BSC endgültig im Keller. Die 1:4-Pleite im Derby gegen Stadtrivale Union Berlin vom Samstagabend lässt auch Trainer Felix Magath nicht kalt. "Ich habe schon bessere Nächte erlebt und war schon ausgeschlafener", gewährte der 68-Jährige am Sonntagmorgen bei Bild-TV Einblicke in seine Gefühlswelt. Wie auch viele Fans war der Trainer-Routinier überhaupt nicht zufrieden mit der Hertha-Leistung: "Was sich entwickelt hat, ist scheinbar ein Team, das keine Mannschaft ist. Sie kommen einfach nicht miteinander auf dem Feld zusammen, sondern das sind alles Einzelaktionen", schimpfte Magath.

Besonders einprägsam waren die Bilder nach dem Spiel, als es zur Konfrontation der Spieler mit der aktiven Fanszene kam: Vor der Osttribüne forderten die Fans die Spieler auf, ihre Trikots abzulegen . Viele Spieler kamen der Aufforderung nach. Magath kann den Frust der Fans verstehen: "Der Unmut, der wächst, ist natürlich verständlich, das ist gar keine Frage. Aber er hilft uns jetzt in dieser Situation nicht" , sagte Magath. Eigentlich hätten die Fans die Mannschaft zuletzt gut unterstützt. "Das Problem ist, dass wir es nicht verstehen, eben durch Einsatz diese Unterstützung der Fans dann auch auf dem Platz umzusetzen", stellte der Trainer fest. "Wie kriege ich die Spieler dazu, dass sie auf dem Platz zusammen arbeiten, zusammen sich wehren, zusammen kämpfen? Denn, da sind wir uns ja alle einig, so wie der Auftritt gestern war, wird es für uns natürlich schwer."

Magath will "für Hertha alles geben"

Als sportlichen Weltuntergang sieht Magath die Niederlage weiterhin nicht: "Eigentlich ist dieser Spieltag für uns kein Spieltag gewesen, wo wir verloren haben. Denn unsere Mitbewerber um Platz 16 und Platz 15 haben ja auch verloren", ordnete er ein. Man wolle in den kommenden Tagen nun alle Weichen stellen, um am kommenden Wochenende beim Kellerduell auswärts gegen den Tabellen-15. FC Augsburg und in der Woche darauf gegen den VfB Stuttgart ein anderes Gesicht zu zeigen. "Jetzt haben wir Mannschaften gegen uns, die auf unserer Höhe sind. Deswegen glaube ich auch, dass es für uns jetzt leichter wird, unser Spiel zu finden", so Magath, der auf ein Zusammenreißen hofft: "Es geht weder um mich noch um irgendeinen Spieler. Es geht um Hertha. Darum, dass wir bereit sind, für Hertha alles zu geben."