Trotz neuem Geschäftsführer Bobic: Hertha-Boss setzt auf Dardai und Friedrich

Hertha-Klubchef Werner Gegenbauer sieht in Trainer Pal Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich die idealen Besetzungen auch für die kommende Saison. Personalentscheidungen würden zwar in den Bereich des neuen Sport-Geschäftsführers Fredi Bobic fallen, aber er würde sich freuen, "wenn Pal Trainer bleibt, wenn wir die Klasse halten", sagte Vereinspräsident Gegenbauer in der Sport Bild vom Mittwoch. "Ich ziehe meinen Hut davor, dass er die Aufgabe angenommen hat. Pal hat sich weiterentwickelt, ist viel abwägender, ausgeglichener, aber auch viel fordernder geworden."

