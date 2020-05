Schiedsrichter-Lehrwart lehnt Söder-Idee ab: Deshalb kann es bei Jubel-Verstößen keine Strafen geben

Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat beim Torjubel in Corona-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis appelliert und darauf verwiesen, dass die Unparteiischen im Falle eines zu engen Körperkontaktes keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten haben. "Die Empfehlung, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks", sagte Wagner dem Kicker.

Wagner-Appell: Auch Schiedsrichter müssen Verhalten ändern

Man könne diese Jubel-Vorgabe noch mal "nachschärfen", so Söder, damit auch die Berliner sie am kommenden Spieltag annehmen. Nach seinem einmal mehr bekundeten Unverständnis für das Verhalten von Salomon Kalou ("Das war nicht sensibel") und Augsburg-Trainer Heiko Herrlich ("Das war nett gemeint, lässt sich aber anders lösen") verwies der Ministerpräsident dabei vor allem auf die Vorbildfunktion des Fußballs in seiner gesonderten Rolle - gerade in Zeiten, in denen es öffentlich Corona-Demonstrationen gäbe. "Denn wenn man die Stimmungslage im Land gesehen hat, war es so, dass vieles, was den Fußball betrifft, Kritik hervorgerufen hat", sagte Söder, "da ist es wichtig, welche Signale der Fußball sendet."