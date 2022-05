Hertha-Manager Bobic kündigt Umbruch im Sommer an – Causa um Keeper Lotka wird "juristisches Ding"

Ungeachtet eines möglichen Klassenverbleibs hat Manager Fredi Bobic für die kommende Saison erhebliche Veränderungen beim Bundesligisten Hertha BSC angekündigt. "Es wird natürlich – egal, was kommt – einen größeren Umbruch geben. Das ist klar", sagte Bobic beim TV-Sender Sky. Die Berliner verpassten am Samstag beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 den vorzeitigen Klassenerhalt. Sollte der VfB Stuttgart aber am Sonntag beim FC Bayern verlieren, wäre die Hertha trotzdem gerettet.

