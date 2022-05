"Würde zur Hertha passen, wenn sie absteigen": Darum glaubt Matthäus in der Relegation an den Hamburger SV 

Es geht um nicht weniger als die Teilnahme an der Bundesliga in der kommenden Spielzeit, wenn die Traditionsklubs Hertha BSC und der Hamburger SV im ersten Relegationsspiel zur Bundesliga am Donnerstag (20.30 Uhr, live sehen auf Sat.1 und mit Sky Ticket [Anzeige]) im Berliner Olympiastadion aufeinander treffen. Das Rückspiel steigt am folgenden Montag (20.30 Uhr) in Hamburg. Der Zweitligist kommt mit Rückenwind, da er am letzten Spieltag in einem dramatischen Endspurt den Einzug in die Relegation geschafft hat. Hertha hingegen muss nach der Niederlage in Dortmund in die Entscheidungsspiele, weil der VfB Stuttgart zeitgleich gegen den 1. FC Köln gewann.

