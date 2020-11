Hertha-Manager Preetz erklärt gescheiterten Götze-Transfer: Nicht alle Parameter haben gepasst

Der 53-Jährige sieht der gewaltigen Umbruch im Kader als Grund der schwankenden Leistungen zum Saisonauftakt in der Bundesliga. "Wir haben wegen der vielen auslaufenden Verträge die Chance gesehen, an der Kader-Struktur zu arbeiten und den Kader auch zu verschlanken. Das ist uns gelungen. Und wir haben immer gesagt, dass die Räume, die durch den Weggang von Führungsspielern entstehen, von anderen besetzt werden", sagte Preetz. Dass das nicht von heute auf morgen gehe, sei dem Verein klar gewesen: "Das ist kein Prozess, der in ein paar Wochen oder Monaten abgeschlossen ist."