Hertha vor "Monsterprogramm": Zum Start Mainz, zum Abschluss Hoffenheim

"Es wird ein Monsterprogramm." Ex-Weltmeister Sami Khedira bringt es auf den Punkt, was Hertha BSC in der Bundesliga noch erwartet. Nach zwei Wochen Corona-Quarantäne geht es für den Hauptstadt-Klub im Abstiegskampf weiter. Mit der Nachholpartie beim FSV Mainz am Montag (18 Uhr/Sky) beginnt für die Hertha eine Serie von sechs Partien in 20 Tagen. Als erstes Minimum-Ziel setzt Trainer Pal Dardai für die drei verschobenen Partien gegen Mainz, Freiburg und Schalke vier Punkte an. "Das ist nicht so ein krasser Druck, das ist machbar", sagte der Chefcoach am Sonntag: "Dann hast du Endspiele."

Nach fünf Corona-Fällen im Team und im Trainerstab konnte das komplette Hertha-Team 14 Tage lang nur allein in häuslicher Isolation für die Fitness arbeiten. In der Zeit mussten drei Liga-Partien verlegt werden. Hertha fiel auf Abstiegsplatz 17 zurück - weil Mainz, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld Punkte sammelten. "Es ist nicht ganz einfach, die anderen durften spielen. Wir haben drei Spieltage von der Couch aus gesehen, sie haben gewonnen, die Konkurrenz hat teilweise gut gespielt", sagte Khedira und schloss an: "Es ändert nichts: Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Wir müssen auf uns schauen."