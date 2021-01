Hertha-Kandidat Ralf Rangnick: Gerüchte über Trainer-Engagement sind "Hypothesen"

Ralf Rangnick will sich nicht an Spekulationen um eine mögliche Rolle beim Bundesligisten Hertha BSC beteiligen. Das ließ der 62-Jährige am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. Zuvor hatte sich bereits Carsten Schmidt als Chef der Geschäftsführung des Berliner Klubs nicht zu den Gerüchten um Rangnick geäußert. Man werde zeitnah einen Plan präsentieren. Hertha hatte sich am Sonntag von Trainer Bruno Labbadia und Sportchef Michael Preetz getrennt.

