"Hertha-Rettung! HSV am Boden": Die Pressestimmen zur Bundesliga-Relegation

Magier Felix Magath hat mit Hertha BSC die Bundesliga-Rettung doch noch geschafft und seinem Herzensklub Hamburger SV ein weiteres Jahr in der Zweitklassigkeit beschert. Die deutlich verbesserten Berliner gewannen am Montagabend das Relegations-Rückspiel im Volksparkstadion mit 2:0 (1:0) und vermieden nach dem 0:1 im Hinspiel am vergangenen Donnerstag den folgenschweren Absturz in die 2. Liga. Der SPORTBUZZER fasst die Pressestimmen aus ganz Deutschland zusammen. Anzeige

Bild: "Magath lässt den HSV heulen! Hertha gewinnt das Relegations-Rückspiel beim HSV 2:0, bleibt in der Bundesliga. Eine schaurige Saison der Berliner findet doch noch ein gutes Ende. Der HSV spielt auch ein fünftes Jahr in der 2. Liga. Mit fünf Siegen in Folge hatte man sich doch noch auf Platz 3 vorgekämpft, das Hinspiel 1:0 gewonnen. Doch das reicht nicht!" Kicker: "Plattenhardts Standards entscheidend: Hertha bleibt Bundesligist. Hertha BSC hat das Relegations-Rückspiel gewonnen und den Klassenerhalt gesichert. Ein frecher Freistoß sowie Kapitän Boyata sorgten für den Bundesliga-Verbleib. Der HSV muss mit einer weiteren Saison in der 2. Liga leben." Spiegel: "Tu Felix Hertha. Hertha BSC hatte in dieser Saison fast alles falsch gemacht – bis zu diesem Tag. Die HSV-Ikone Felix Magath hat seinem alten Klub den Aufstieg verwehrt und erfüllt seine Mission in Berlin mit dem Klassenerhalt."

Sport1: "Hertha-Rettung! HSV am Boden. Hertha BSC dreht die Relegation gegen den HSV und bleibt in der Bundesliga. Marvin Plattenhardt sorgt mit einem Traum-Freistoß für die Entscheidung." Hamburger Morgenpost: "0:2 gegen Hertha! Hier stirbt der Traum einer ganzen Saison. Es hat dann doch nicht gereicht. Tagelang lebte der HSV seinen Traum vom Aufstieg, war ihm nach dem 1:0 im Relegations-Hinspiel von Berlin so nah wie seit vier Jahren nicht. Doch statt Jubel, Trubel und Heiterkeit hatte das Rückspiel aus Hamburger Sicht letztlich nur Tränen und Enttäuschung übrig. Nach dem 0:2 (0:1) gegen Hertha BSC müssen die Rothosen zumindest ein weiteres Jahr in Liga zwei verbringen."

Hamburger Abendblatt: "Tränen im Volkspark. Aus der HSV-Traum von der Bundesliga."

Berliner Zeitung: "Das Wunder vom Volkspark: Hertha BSC bleibt durch ein 2:0 beim HSV erstklassig. Das Team von Coach Magath ist beim 2:0 im Relegationshinspiel beim Hamburger SV nicht wiederzuerkennen, sichert sich durch einen Willensakt den Klassenerhalt." Märkische Allgemeine: "Klassenerhalt im letzten Spiel: Boyata und Plattenhardt retten Hertha vor dem Abstieg. Hertha BSC hat das kaum mehr für möglich gehaltene doch noch geschafft. Im Rückspiel der Bundesliga-Relegation besiegten die Berliner den HSV und bleiben erstklassig. Zu den Helden des Abends werden zwei Verteidiger." Berliner Morgenpost: "Die Rettung war der letzte Wahnschuss, Hertha BSC. Hertha schafft im letzten Moment den Klassenerhalt in der Bundesliga. Auf Manager Fredi Bobic wartet nun ein entscheidender Sommer."