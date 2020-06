Nach Video-Eklat und Hertha-Aus: Salomon Kalou vor Wechsel zu Botafogo Rio de Janeiro

Nach seinem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC könnte Salomon Kalou seine Fußballkarriere bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien fortsetzen. Wie mehrere Medien am Montag unter Berufung auf das brasilianische Sportportal Globoesporte berichteten, steht der 34 Jahre alte Ivorer in Verhandlungen mit dem Erstligisten. Spekuliert wird über einen Vertrag über 18 Monate, nachdem der Kontrakt des Angreifers in Berlin am Dienstag endet.