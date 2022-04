Hertha-Boss Fredi Bobic über Trikot-Abgabe der Spieler nach Derby-Pleite: "Ich hätte es nicht gemacht"

Es war die Aufreger-Szene nach dem Hauptstadt-Derby. Nach der 1:4-Pleite gegen den Stadt-Rivalen Union Berli n sind die Spieler von Hertha BSC vor der eigenen Fankurve aufgefordert worden, ihre Trikots auszuziehen . Dem kamen einige Akteure am Samstagabend auch nach.

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sagte derweil im Sky-Interview kurz nach dem Vorfall deutlich, dass er der Aufforderung der Anhänger nicht gefolgt wäre: " Ich hätte es nicht gemacht. Ich ziehe das Trikot mit Stolz an . Ich verstehe natürlich den Unmut, dass man das dritte Derby in Folge verliert. Das macht uns alle keinen Spaß. Aber wir sind auch Sportler."

Das habe nichts mit "Konfrontation" zu tun, und man wolle natürlich "deeskalierend" handeln, "aber das muss jetzt auch nicht sein", so der frühere Stürmer, der als Profi selbst das Hertha-Trikot getragen hatte.

Bobic: "Wir haben es in der eigenen Hand"

Auf die Nachfrage, ob die Niederlage im Derby eine besondere sei, reagierte der 50-Jährige angefressen: " Es ist eine Niederlage, da gibt es null Punkte für . Ich verstehe, dass ihr von den Medien versucht, das groß zu machen. Es ist Union, ja. Und sie sind auch gerade eine Nummer stärker als wir. Das muss man auch mal anerkennen. Wir haben ja nie was anderes gesagt, ich auch nicht."

Es sei klar gewesen, dass die Köpenicker die Favoriten gewesen sind: "Und sie haben es gut gemacht und wir haben es nicht so gut gemacht. Aber wir haben eine Situation gegen den Abstieg. Und in der Tabelle hat sich erstmal gar nichts verändert. Wir haben es in der eigenen Hand. Aber wir müssen viel mehr dafür tun. und wir haben jetzt die Gegner vor der Brust, die auch mit uns da unten sind und da zählt es natürlich genauso."