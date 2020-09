Hertha-Sportdirektor Friedrich bestätigt Transfer-Interesse an Götze: "Name, mit dem wir uns beschäftigt haben"

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich hat ein Interesse des Berliner Bundesligisten an Ex-Nationalspieler Mario Götze bestätigt. "Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Friedrich am Freitagabend in der Pause des Bundesliga-Spiels gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. "Aber, wie gesagt, es sind ganz viele Namen, mit denen wir uns beschäftigen. An dieser Stelle kann und möchte ich dazu nichts sagen." Was mögliche Neuverpflichtungen betreffe, solle man sich "überraschen lassen". Der vereinslose Götze ist nach seinem Vertrags-Aus beim BVB ablösefrei zu haben.

Zuletzt hatte Götze gegenüber der Bild Gespräche mit Klubs bestätigt; "Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht", sagte der Mittelfeldspieler, laut dem "an den meisten Gerüchten" um seine Person in den letzten Wochen "nichts dran" gewesen sei. "Mein Fokus liegt auf Europa", erklärte der Ex-Nationalspieler, der noch immer große Ziele vor Augen hat. So will der Offensivspieler "unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben", meinte Götze

Sogar über eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 zum FC Bayern München war spekuliert worden. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass FCB-Trainer Hansi Flick in der vergangenen Woche mit dem Weltmeister telefonierte und intern für eine Verpflichtung des 28-Jährigen geworben habe, dementierte der Coach, dass Götze ein Thema an der Säbener Straße ist. "Aktuell ist es für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen."